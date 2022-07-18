"Ніхто не виселятиме людей з освітніх закладів": як ВПО отримати допомогу з житлом і теплом

Переселенців, які живуть у навчальних закладах, ніхто виселяти не буде. Якщо є така загроза, то необхідно негайно звертатися до Мінсоцполітики.

Як на такі випадки реагують, розповіла 18 липня віцепрем'єрка Ірина Верещук. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на її включення в ефірі національного телемарафону.

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Що робити, коли погрожують виселенням переселенцям

Про це з посадовицею говорили, оскільки напередодні з'явилося повідомлення про нібито виселення людей у Запорізькій області. Представники Мінсоцполітики не лише зв'язалися з ОВА, а й поїхали з'ясувати обставини у два навчальних заклади регіону. Там наразі проживають понад 250 людей.

Люди не те що не будуть виселені. Вони отримують триразове гаряче харчування, всі їхні права будуть збережені. Так само по інших закладах освіти. Ніхто виселяти нікого не буде,

– акцентувала Верещук.

Проте все ж можуть і надалі траплятися схожі інциденти. Тому якщо внутрішньо переміщені особи отримують такі повідомлення, їм потрібно одразу дзвонити на гарячу лінію 1548.

Опалювальний сезон в Україні буде важким

Наближення опалювального сезону є дуже великою проблемою. Річ у тім, що багато переселенців живуть у місцях, які не мають опалення. Зокрема, мовиться про санаторії літнього типу.

Наразі Мінсоцполітики вже співпрацює з ОВА, щоб розробити план переселення, де це можливо. Проте в деяких випадках такі дії не знадобляться, бо часто просто роблять утеплення приміщень. Це роблять переважно коштом резервного фонду України.

За словами Ірини Верещук, попереду найважчий опалювальний сезон за всі роки незалежності нашої держави. Проте вже триває співпраця з міжнародними організаціями, які допомагають забезпечити місця проживання переселенців вугіллям і дровами на зиму. Також будуть ваучери на опалення.

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Наразі вже офіційно зареєстровані 4,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб. Проте загальна кількість переселенців в Україні становить понад 7 мільйонів людей.