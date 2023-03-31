Митрополит Павло готовий бити за Лавру: від Бога чи ірода прокльони за виселення УПЦ МП

Виселення УПЦ МП з Києво-Печерської лаври – процес складний, адже братія цієї церкви перебувала там понад 35 років. Ченці заявили, що нікуди йти не збираються, а їх очільник – митрополит Павло Лебідь буквально з кулаками готовий боротись за святиню.

Про кулаки – ми не перебільшуємо. Паша "Мерседес" спершу погрожував, що "сльози ченців не впадуть на землю, а впадуть на голову тим, хто це рішення прийняв", а потім перейшов від слів до дій – погрожував палкою журналістам та почав штовханину. 24 Канал зібрав головне про "християнську" поведінку митрополита.

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"Візьму палку і поб'ю усі ваші фотоапарати"

30 березня, коли ченців у Лаврі вже мало б не бути, на території святині відбулись перші сутички. Паша "Мерседес", був у супроводі священників, які розштовхували журналістів ліктями.

Я зараз візьму палку і поб'ю усі ваші фотоапарати. Я не погрожую, це ти погрожуєш,

– сказав він, звертаючись до журналістів.

Паша "Мерседес" погрожує побити палкою: відео

Згодом фотокореспондент закликав Павла сказати, що Росія напала на Україну. На цьому один зі священників розвернувся до журналіста та порвав йому провід до техніки.

Ба більше, митрополит УПЦ МП штовхнув журналістку телеканалу Еспресо.

"Я вас не запрошував. Я не хочу спілкуватись. Це не державна установа, і я не державна людина",

– сказав Павло.

Митрополит Павло штовхнув журналістку: відео

Поліція відкрила кримінальне провадження

Представники ЗМІ звернулися до поліції із заявою щодо перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. І того ж дня поліція Києва розпочала кримінальне провадження.

Санкція статті передбачає штраф, або арешт до 6 місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

Чому власне стались сутички

Тут відразу важливо зауважити, що на території Лаври 30 березня уже не мало б бути представників УПЦ МП. Оскільки 29 березня – вони мали звільнити всі приміщення, які орендували у Києво-Печерській лаврі.

. Державний заповідник розірвав договір про оренду цією церквою Нижньої Лаври, укладений у липні 2013 року.

Втім, зранку 30 березня священники УПЦ МП проводили в Лаврі богослужіння. Ба більше, митрополит день перед тим закликав вірян приходити на територію святині, оскільки за його словами "планувались провокації". Насправді ж того дня комісія Мінкульту мала проводити інвентаризацію майна "Києво-Печерського заповідника".

Прикриваються "Божою волею"

Прихильники УПЦ МП заявили, що вимагатимуть так званого "рішення суду". Лише після цього, мовляв, відбудеться "законне виселення". Однак, вчора стало відомо, що суд відмовив у забезпеченні позову.

У будь-якому разі, така агресія представників УПЦ МП є невиправданою і аж ніяк не християнською. Важливо розуміти, що держава діє в межах закону, а чим керуються в УПЦ МП – невідомо, хоч і прикриваються "Божою волею".

Погрози Зеленському

Митрополит Павло Лебідь схоже, що не зовсім знається на християнських цінностях. Агресія, погрози та прокльони з вуст попа так і ллються останнім часом і навряд чи саме це передбачає релігія. Про покору, мир та повагу митрополит або не чув, або їх витіснила злість та жага влади й багатства.

Паша "Мерседес" настільки обурений рішенням держави, що взявся клясти.

Кажу вам пане президент і всій вашій сворі, що сльози наші не впадуть на землю, вони всі впадуть вам на голову. Ви думаєте, що увійшовши у владу на наших спинах, ви можете так поступати? Господь не простить ні вам, ні вашій родині. Горе вам, бійтеся,

– каже у своєму зверненні митрополит.

Погрози митрополита Павла Зеленському: відео

Відеозвернення швидко облетіло мережу і обурило багатьох. Мовляв, про яку істинну віру може йти мова після подібних заяв.

"Горе вам", – митрополит повторював у відео кілька разів, а далі узагалі додав, що "не поїде з України, поки останнього із вас не похороню" (мається на увазі представників чинної української влади).

Якби Павло Лебідь таки був істинним християнином, він знав би, що клясти і бажати горя іншому – великий гріх.

"Не можуть говорити з Богом"

До слова, в Офісі Президента відреагували на погрози зазначивши, що це питання віри, а не обрядових посередників, які щось говорять чи від імені когось.

Вони не можуть спілкуватися з Богом, щоби від його імені говорити. Це дуже важливо зрозуміти навіть тим, хто вважає, що вони мають певні сенси,

– зазначив радник керівника ОП Михайло Подоляк.

Там зауважили, що ці погрози – це погрози від звичайної людини, яка має кримінальний слід.

"Мені видається, що оцей "провінційний комплекс неповноцінності", який слідував за українською державністю 30 років, він ще вдається взнаки", – додав Подоляк.

Паша "Мерседес" і російський слід: що треба знати

Митрополит Павло давній знайомий та прибічник Путіна / Фото з сайту УПЦ МП

Доказів того, що Павло Лебідь – має зв'язки з Росією достатньо. Про це свідчать його заяви та діяльність. Так, у 2018 році він сказав, що Крим ніколи не був українським.

Власне, ще у 2018 він любив клясти і погрожував "божьим проклятием" українцям, якщо Київський патріархат заявить про свої наміри повернути Києво-Печерську лавру із Московського патріархату під своє керівництво;

Також він вважає, що Україна є агресором на Донбасі і про це відкрито заявив в інтерв'ю газеті "Сьогодні" у 2019 році.

Митрополит завжди любив наголошувати на необхідності єдності із Росією: "Ми нероздільні і нам нема чого ділити. У нас одна історія, один покров Божої Матері, у нас повинно бути все одне. Ми не повинні ділити Бога, ми не повинні ділити історію, ми повинні бачити один в одному брата, образ Христа", – сказав він у 2020 на кінофестивалі РПЦвУ.

І на кінець, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, той жодного разу не засудив агресію Росії. Натомість заявив, що українці не чули застережень і "тепер пожинають плоди".

Встиг Паша "Мерседес" спробувати себе і в політичній ролі. З 2008 по 2014 був депутатом Київської міської ради від Партії Регіонів. До слова, у 2014 порівнював Януковича з Ісусом Христом.