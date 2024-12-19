У Вишгороді поліція та ТЦК викурювали водія з авто перцевим балончиком: що кажуть у Міноборони

На Київщині у Вишгороді поліція та осіби у військовій формі, ймовірно, представники ТЦК намагалися виманити водія з авто перцевими балончиками. Про це повідомили місцеві ЗМІ, а у Міноборони засудили такі випадки.

За попередніми даними, правоохоронці та військові проводили оповіщення населення для оновлення контактних даних. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

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Як ситуацію коментують у Міноборони та поліції

Поліція та ТЦК зіштовхнулися з водієм, який відмовлявся виходити зі своєї автівки.

Щоб змусити чоловіка залишити транспортний засіб, представники служб вирішили використати перцевий балончик, розпилюючи його через щілини у вікнах авто. У повідомленнях місцевих медіа також згадується спроба підпалу.

Міноборони у взаємодії з правоохоронними органами проводить перевірку і встановлює осіб, причетних до цієї ситуації. У поліції на запит 24 Каналу відповіли, що деталі ситуації та особи поліцейських з'ясовують.

У Міноборони пообіцяли притягнути винних до відповідальності.

Міністерство оборони України категорично засуджує будь-які дії, що суперечать закону та принципам служби у Збройних силах України,

– заявили у відомстві.

Відео інциденту, що поширюють у соцмережах