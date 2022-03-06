На Вишгородщині поліцейські продовжують евакуацію людей

У Вишгородському районі Київської області поліцейські проводять евакуацію місцевих мешканців. Вони забезпечують безпеку мирного населення.

Правоохоронці допомагають мешканцям Димерської громади. Серед них є жінки, діти, чоловіки та літні люди.

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Правоохоронці допомагають у розміщенні громадян в транспортних засобах та забезпечують їхню безпеку під час переїзду до спеціально відведених місць,

– розповіли у МВС.

Зауважимо, раніше окупанти підірвали на Київщині залізничний міст, аби мирне населення не змогло виїхати у безпечні регіони України.

Дивіться відео евакуації населення на Київщині:

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