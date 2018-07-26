Вища рада правосуддя не має волі покарати суддів, – Будко

Часом судді, коли знімають з себе мантії, можуть випити зайвого, похуліганити чи скоїти ще якісь адміністративні правопорушення. Але до них покарання приходить значно рідше, ніж до звичайних українців. Як боротися з системою розповіла гість програми "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Галиною Чижик – активістка Автомайдану, керівниця проекту "Просуд" Катерина Будко.

За її словами, такі історії, коли судді залишаються непокараними непоодинокі. Прикладом є історія з Головою Одеського окружного адміністративного суду Олегом Глуханчуком, якого в Одесі на початку 2017 року зупинили на дорогому автомобілі в нетверезому стані.

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"Він їхав разом із членом виконавчого комітету Одеської міської ради. Вони не тільки відмовилися пройти тест на кількість випитого алкоголю, але й підняли скандал, почали ображати співробітників поліції, нецензурно лаятися та навіть хотіли влаштувати бійку", – розповіла Катерина Будко.

Справу спочатку направили до суду, а потім нею декілька місяців "грали у футбол", перекидаючи між судами. Спочатку вона була у Приморському суді Одеської області, потім опинилася у Вищому суді з розгляду цивільних та кримінальних справ. В результаті справа повернулася в Одесу і було визначено, що недостатньо доказів і її просто закрили,

– зазначила керівниця проекту "Просуд".

"Натомість Вища рада правосуддя таки розглянула дисциплінарну скаргу щодо Олега Глуханчука, відсторонила його від роботи на шість місяців і відправили на підвищення кваліфікації. Це хоч якесь покарання, але з іншого боку, коли суддя сідає за кермо п’яним, коли він поводить себе негідно у спілкуванні з іншими правоохоронними органами, то чого його може навчити Рада суддів", – засумнівалася активістка.

Катерина Будко підсумувала, що наразі працюють тільки методи підняття резонансу в суспільстві, якщо того не буде, то ні Вища рада правосуддя, ні суди не будуть мати волі покарання дійсних суддів. Якщо все буде тихо, то просто писатимуться протоколи та передаватимуться до суду. А ми про них хіба що з реєстру судових рішень будемо дізнаватися.

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