Вісім ворожих ракет – по Вінниці: жахливі відео авіаудару по аеропорту

В обід 6 березня ворог випустив одразу 8 ракет по аеропорту Вінниці. Окрім того, обстріляли військовий об'єкт у Гавришівці.

Близько 13:00 6 березня у Вінниці оголосили повітряну тривогу. Людей закликали терміново бігти в укриття.

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На обстріл Вінниці відреагував президент Зеленський

Після цього голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив про ракетний обстріл регіону. Він наголосив, що на місці працюють рятувальники.

На обстріл Вінниці відреагував президент Володимир Зеленський. Він одразу звернувся до лідерів світових держав із закликом закрити небо або надати Україні літаки, аби вона захищалась сама.

Дивіться жахливі кадри з Вінниці / Відео з соцмереж:

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