Мешканців деокупованої Херсонщини просять евакуюватися: у чому причина

Після звільнення правобережжя Херсонщини, окупанти, які перейшли на лівий берег області, можуть здійснювати обстріли деокупованого регіону. Тому ОВА просить мешканців звільнених територій евакуюватися.

Таке звернення опублікував керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. Питання ворожих обстрілів та зруйнована критична інфраструктура загрожують життю та здоров'ю місцевих мешканців.

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ОВА просить людей виїхати

Ярослав Янушевич відзначив, що перед своєю втечею окупанти зруйнували усю критичну інфраструктуру, через що є проблеми з електро-, водо- та теплопостачанням.

Зараз же зберігається ризик того, що окупанти з лівого берега будуть хаотично обстрілювати деокуповану територію Херсонщини.

На правобережній Херсонщині залишається висока ймовірність ворожих обстрілів. Російська армія, коли тікає, від безвиході починає воювати з мирними людьми. Ми це неодноразово бачили в багатьох звільнених населених пунктах,

– наголосив Янушевич.

Тому керівник ОВА закликав місцевих мешканців евакуюватися до більш безпечних регіонів. Янушевич підкреслив, що обласна військова адміністрація буде всіляко допомагати громадянам. Для уточнення інформації та запису на евакуацію, мешканці деокупованої частини Херсонщини можуть телефонувати за номерами:

0 800 330 951;

38 091 481 7845.

Ярослав Янушевич також наголосив, що жителям області після евакуації надаватимуть усю необхідну допомогу.

Жителі Херсонщини, прошу поставитися до цього максимально серйозно, бережіть себе, ви усі потрібні Україні! Вся Херсонщина неодмінно буде вільною і ми всі обов’язково повернемося додому,

– підкреслив Янушевич.

Як Херсонщина повертається до життя

Зараз пріоритетами військових є два моменти – проведення зачистки та розмінування. Насамперед це пов'язано з тим, що на звільненій Херсонщині залишилось чимало окупантів, які переодягнулися в цивільний одяг, а війська росіян, втікаючи, замінували усе, що тільки можна.

У Херсоні та в області починають відновлювати мобільний зв'язок, робота над електропостачанням почнуть, як тільки військові дозволять проводити ремонтні роботи.

Правоохоронці проводять стабілізаційні заходи в регіоні. До Херсона прибули військові адміністрації міста та області й силові структури.

Водночас ворог на лівому березі Дніпра досі перебувають окупанти. За даними ОК "Південь", уночі 13 листопада окупанти вже атакували правобережну Херсонщину ракетами С-300.

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