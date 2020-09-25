Високий представник ЄС Боррель не поїде на Донбас 26 вересня,– ЗМІ
Віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, імовірно, відклав візит на Донбас. Його було заплановано на суботу, 26 вересня.
Боррель відклав візит на Донбас: що відомо
Про повідомляє УНІАН із посиланням на джерела в дипломатичних колах.
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Про причини такого скасування нічого невідомо. Лише є інформація, що візит відкладено на пізніший термін.
Основне про візит Борреля на Донбас
- 22 вересня у Києві він і президент Європейської ради Шарль Мішель пообіцяли, що в суботу, 26 вересня, відвідають Донбас для ознайомлення з поточною ситуацією в регіоні.
- Щоправда, того ж дня з'явилися повідомлення, що Мішель є змушеним піти на карантин, оскільки контактував з офіцером служби безпеки, в якого виявили COVID-19.
- У самого Мішеля тест на коронавірус показав негативний результат.
- Спочатку Боррель планував відвідати Донбас ще 9 березня, але відклав поїздку через пандемію коронавірусу.
- Наразі у графіку президента Євроради не зазначено, коли може відбутися його візит до України.