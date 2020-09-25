Віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, імовірно, відклав візит на Донбас. Його було заплановано на суботу, 26 вересня.

Боррель відклав візит на Донбас: що відомо

Про повідомляє УНІАН із посиланням на джерела в дипломатичних колах.

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Про причини такого скасування нічого невідомо. Лише є інформація, що візит відкладено на пізніший термін.

Основне про візит Борреля на Донбас