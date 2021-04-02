Зима ще близько: на високогір'ї Карпат до 15 сантиметрів снігу

На межі Прикарпаття і Закарпаття у горах вночі 2 квітня випав сніг. Рятувальники тим часом попереджають про небезпеку сходження лавин.

За ніч на горі Піп Іван випало до 15 сантиментрів мокрого снігу. Температура повітря протягом дня на високогір'ї буде морозною.

До речі Україну накриють дощі і знову повернеться мокрий сніг

Яка погода на високогір'ї Карпат

Зранку 2 квітня на горі Піп Іван було хмарно і туман. Про це повідомили на сторінці Чорногірського ошуково-рятувального посту у фейсбуці. Температура повітря мінус 1 градус, а північний вітер досягає поривів 11 метрів за секунду.

Сніголавинна небезпека

Тим часом рятувальники попереджають: 2 квітня, через відлигу на високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської області прогнозують значну сніголавинну небезпеку 3 рівня.

Укргідрометцентр інформує про збереження 2 квітня у Карпатах значної снiголавинної небезпеки – це частково несприятливі умови.

Небезпека у горах 2 квітня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Паводки

Окрім того, через зміну погоди очікують на пiвищення рівнів води.

на рiчках басейнів Днiстра, Прута та Сiрету: Львiвська, Iвано-Франкiвська та Чернівецька області. Очiкують на підняття води на 0,3 – 1,5 метрів над рiвнями на 8 годину 31 березня. Втім, це не буде нести негативних наслiдкiв.