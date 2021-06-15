Пообіцяв захист від інспекторів: високопосадовця ДСНС Чернігівщини спіймали на хабарі

Співробітники ДБР у Києві затримали високопосадовця ДСНС Чернігівщини під час одержання хабаря. Сталося це, коли чоловік отримував перший транш.

Як встановили слідчі ДБР, один з керівників Чернігівського районного відділу ДСНС вимагав гроші від підприємця, що займається розпилюванням деревини.

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Раніше високопосадовець особисто відвідав місце роботи підприємця, де вказав на недоліки та запропонував свій "захист" від інспекторів з протипожежної безпеки. За таку послугу підприємець мав періодично платити посадовцю. Підполковника ДСНС затримали під час отримання першого траншу.

Посадовцю повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою за частиною 3 статті 368 про одержання хабаря.

Якщо провину високопосадовця доведуть у суді, підозрюваному може загрожувати:

до 10 років позбавлення волі;

позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років,

конфіскація майна.

Суму хабаря у ДБР наразі не розголошують. Однак частина 3 статті 368 застосовується за одержання хабаря в особливо великому розмірі.

Хабарем в особливо великому розмірі вважається такий, що у 500 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто понад 8 500 гривень.