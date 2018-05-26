Високоякісне авіапальне можуть виготовляти в Україні, – Порошенко

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом Азербайджанської державної нафтової компанії SOCAR Ровнагом Абдуллаєвим.

Як інформує прес-служба глави держави, під час зустрічі обговорили перспективи розширення співпраці в сфері поставок високоякісного авіаційного палива та його можливого виробництва в Україні.

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Президент SOCAR, який брав участь у Києві у роботі Національної інвестиційної ради , зазначив, що компанія "відчуває себе комфортно в Україні і стрімко розвивається".

Водночас, Абдуллаєв зауважив, що за 10 років роботи в Україні "тільки зараз створені хороші умови для бізнесу".

Прес-служба Порошенка повідомляє, що сторони обговорили "турецькі проекти" компанії, залученість в них України та перспективи подальшого розвитку нафтопереробного комплексу Української держави.

Український президент, в свою чергу, вказав на стратегічний характер співробітництва між Україною та Азербайджаном.

Я вважаю, що ми в повній мірі повинні скористатися можливостями розвитку і поглиблення співпраці, в тому числі в сфері енергетики,

– наголосив Порошенко.

Серед аспектів розширення співпраці сторони назвали сферу постачання високоякісного авіаційного палива і його можливого виробництва в Україні через різке збільшення авіаційного пасажиропотоку в українських аеропортах, зокрема в Борисполі, Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі та інших українських містах.