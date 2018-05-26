Високоякісне авіапальне можуть виготовляти в Україні, – Порошенко
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом Азербайджанської державної нафтової компанії SOCAR Ровнагом Абдуллаєвим.
Як інформує прес-служба глави держави, під час зустрічі обговорили перспективи розширення співпраці в сфері поставок високоякісного авіаційного палива та його можливого виробництва в Україні.
Читайте також: Ціни на пальне: скільки коштує "напоїти залізного коня" в Україні
Президент SOCAR, який брав участь у Києві у роботі Національної інвестиційної ради , зазначив, що компанія "відчуває себе комфортно в Україні і стрімко розвивається".
Водночас, Абдуллаєв зауважив, що за 10 років роботи в Україні "тільки зараз створені хороші умови для бізнесу".
Прес-служба Порошенка повідомляє, що сторони обговорили "турецькі проекти" компанії, залученість в них України та перспективи подальшого розвитку нафтопереробного комплексу Української держави.
Український президент, в свою чергу, вказав на стратегічний характер співробітництва між Україною та Азербайджаном.
Я вважаю, що ми в повній мірі повинні скористатися можливостями розвитку і поглиблення співпраці, в тому числі в сфері енергетики,
– наголосив Порошенко.
Серед аспектів розширення співпраці сторони назвали сферу постачання високоякісного авіаційного палива і його можливого виробництва в Україні через різке збільшення авіаційного пасажиропотоку в українських аеропортах, зокрема в Борисполі, Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі та інших українських містах.