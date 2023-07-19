Гонитва резервів у Росії сягає драматичного апогею: що буде далі

У мене нещодавно питали щодо резервів противника, готових до вводу у бій, якими розпоряджається безпосередньо генштаб Росії. Так ось, для розуміння рівня "резервного напруження" наведу декілька цифр щодо російських резервів.

Де сконцентровані російські резерви

Отже, є у росіян:

особового складу – 41,5 тисячі бійців;

танків – 62 одиниці;

бойових броньованих машин всіх категорій – 192;

артилерійських систем – 124;

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – всього 13;

тактичних\оперативно-тактичних ракетних комплексів (ТРК\ОТРК) – 14 одиниць.

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По суті, це означає, що у розпорядженні ворожого генштабу на випадок "оперативного прориву" є резерви чисельністю в недоукомплектований армійський корпус. Більш-менш боєздатними у ньому є "умовно-розрахунковими" 2 танкових батальйони, 6 мотострілецьких і 3 – 4 артилерійських дивізіони, 1 реактивний дивізіон і 2 ракетних дивізіони. Решта – територіальні війська та "стрілецькі" частини й підрозділи мобілізаційного резерву.

Це не ті сили й засоби, якими реально купірувати оперативно-тактичний прорив військ противника, який стрімко перетворюється на оперативно-стратегічний.

Очевидно, що таке становище склалося не само по собі і явно не є випадковим. Скоріш за все, командування військ противника було вимушене більшу частину своїх оперативних та стратегічних резервів або вже ввести у діло, або ж вони перебувають зараз на етапі оперативного розгортання на визначених напрямках (Куп'янський, Лиманський, Авдіївський, Запорізький і Краматорський).

Насправді основна маса російських резервів сконцентрована не на стратегічному, а на оперативних рівнях. Річ у тому, що в російського командування рівня оперативних угрупувань військ у загашнику, безперечно, ще є, окрім вище вказаних військ, власні резерви оперативного рівня. Причому за обсягом вони цілком порівнюванні з генштабівськими.

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Наприклад, в УВ "Восток" ще десь вештаються щонайменше 2 мотострілецькі бригади, в УВ "Запад" "на ничці" є ціла мотострілецька дивізія. Це все стосується формально не резервного компонента рівня генштабу, а чинних військ. Однак в реальності це і є резервом "першої черги".

Хто розсудить росіян

Наскільки я розумію, так звана "гонитва резервів" впевнено наближається до свого драматичного апогею. Обидві сторони дуже добре усвідомили сенс прислів'я про те, що "зайва соломинка ламає хребет верблюду". Однак обидві сподіваються на те, що ця соломинка буде саме їхньою.

Наскільки нам відомо, зараз у цілому ряді органів військового управління російських військ точаться досить жваві дискусії щодо виправданості залучення цілого ряду резервних формувань (зокрема, у південній операційній зоні).

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Одна частина управлінців вважає, що це є занадто поспішним рішенням, інша виправдовує його нестійкістю передових підрозділів та їх виснаженістю (маються на увазі втрати).

Я думаю, їх розсудить українське військове командування, яке дуже добре опанувало методологію під назвою: "Рветься там, де тонко". Річ у тому, що таких "тонких" напрямків та ділянок у росіян намічається загрозливо багато, а резервів для латання цих дір не так й вже багато.