Що робить російське спалене залізо у серці Варшави

За підсумками доби, що минула, хотів написати про інше. Але важливим вважаю це.

Два фото

Перше. Дівчинка після нещодавнього обстрілу Києва (подібних фото з дітьми за останні дні, на жаль, чимало). Друге. Діти у Варшаві, що топають уздовж виставки знищеної нашими військами російської техніки.

Читайте також Буча, Маріуполь і Краматорськ – це не випадковості

Це наочна візуалізація часової прірви, у якій живуть наші діти, і в якій живуть діти людей, від яких залежить постачання нам зброї та іншої допомоги.

фото – ДСНС, фейсбук Олексія Копитька

Польським друзям щира подяка, вони розуміють наш стан краще за багатьох і всебічно підтримують. Але навіть від тих, хто залучений до організації допомоги, я отримав відгуки – "ти знаєш, ми не думали, що це так страшно, коли уявляєш, що ось це на наших вулицях поряд з нашими дітьми, нашими будинками"…

Слова не працюють

Навіть кадри не допомагають. Залишилися гострі краї зруйнованого металу та запах війни.

Я бачу, що всі раціональні аргументи вже сказано по тисячі разів. Дві згорілі залізяки в історичному центрі ламають простір, їм там не місце, як і на Михайлівській площі у Києві. Контраст ще чіпляє.

Є надія, що так ми зможемо достукатись ще до якоїсь частини людей. Можливо, це стане однією з останніх крапель, яка дозволить підштовхнути рішення на користь України.

Варвари близько

Страх перед Росією в європейських столицях накладається на самообман, що їх це не торкнеться. Нібито Путін так далеко не зайде, а вони якось домовляться.

Ми їм нагадуємо, що домовитися – не вийде, їхній же власний досвід про це кричить. І якщо ми не втримаємось, то далеко зайде не лише Путін.

І що ця орда – вона зовсім поряд.

Я не знаю, як спрацюють наші виставки у Європі. Думаю, багато залежатиме від того, наскільки далеко на Захід ми просунемося з цими залізняками. Буквально.

Поляки дуже допомагають, у Польщі вже є план продовження, визначено наступне місто. Переговори щодо інших країн йдуть. Десь влада відкрита, десь обережна.

Великий привіт Путіну! НАТО оточить Санкт-Петеребург – дивіться відео: