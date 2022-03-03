Вистежують ворога: на Миколаївщині місцеві долучаються до оборони

На Миколаївщині місцеві продовжують долучатися до оборони. Українці вистежують ворога, який погано орієнтується в місцевості.

Голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім розповів про ситуацію в області станом на 22:55. Він наголосив, що ворог України цієї ночі буде спати погано.

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Кім зазначив, що ми на нашій землі, знаємо особливості ландшафту, знаємо мапу, а росіяни у трьох соснах губляться.

Росіяни невдовзі зморяться

2 березня приблизно 300 – 400 одиниць заїхали знову через Снігурівку, маневрували, щоб їх не розбомбили. Скоріше за все, невдовзі вони зморяться.

Вони ж мають колись і десь зупинитися, і тоді ми передамо їм "привіт", зважаючи на те, що багато жителів нашої області відслідковують їхнє переміщення і чекають, коли ж вони зупиняться,

– зазначив Віталій Кім.

Водночас багато місцевих доєдналися до боротьби, проте дехто з них ображається.

"Порушуючи всі норми, (російські війська – 24 канал) ставлять машини ближче, аби згоріли краще. От йде колона в 100 машин такої техніки і ми її вицілюємо. А людина, котра вистежувала колону з 20 машин, ображається, каже: "Сюди стріляй!" – мовиться у повідомленні Кіма.

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