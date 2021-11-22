Вистрілив у здобич: на Тернопільщині мисливець поранив бабусю та її онучку

У Чортківському районі на Тернопільщині мисливці на полюванні поранили 62-річну жінку та її онуку. Чоловік вистрілив у здобич, однак не перевірив, чи поруч немає людей.

Після пострілу уламки розлетілися і поранили жінку з онукою, які проходили поруч. В обох легкі тілесні ушкодження.

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Врятував зимовий одяг

Жінку та дитину від серйозних поранень уламками врятував зимовий одяг. На місце інциденту прибури правоохоронці, які з'ясували, що у всіх мисливців, які приїхали з Іванро-Франківщини, зареєстрована зброя та був дозвіл на полювання. Однак поліція розпочала розслідування у справі про нанесення тілесних ушкоджень з необережності. Через це мисливцю загрожує до 200 годин громадських робіт, до 2 років виправних або обмеження волі на такий же термін.

Через інцидент правоохоронці нагадують правила полювання:

полювання в населених пунктах та на відстані до 200 метрів від житлових будинків заборонене;

також заборонений виїзд на полювання з несправною чи незареєстрованою зброєю;

стрільба "на шум" по цілі також заборонена;

перед пострілом мисливець повинен переконатися, що поруч немає людей, яких може поранити уламками.

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