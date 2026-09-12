Путін заговорив про "дикі джунглі": подивіться, на що він перетворив Росію і все навколо неї

Володимир Путін знову вирішив пояснити світові, як цей світ влаштований. Цього разу — на саміті БРІКС. Він розповідав про "квітучий сад" і "дикі джунглі", про колоніальне мислення Заходу, економічний диктат, санкції та новий багатополярний світ.

І я слухаю все це й думаю: Володимире Володимировичу, а ви давно дивилися навколо себе? Бо якщо вже говорити про імперії, колоніалізм і джунглі, то починати Путіну варто було б із Росії. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Хто тут насправді збирає імперію?

Путін звинувачує Захід у тому, що той нібито мислить колоніальними категоріями.

Це говорить людина, яка веде загарбницьку війну проти сусідньої держави.

Людина, яка досі не може змиритися з розпадом Радянського Союзу.

Яка розповідає, кому мають належати українські території, якою мовою нам говорити, в яких союзах бути і взагалі чи маємо ми право самі визначати власне майбутнє.

Хто тут тоді імперія?

Хто намагається збирати чужі землі?

Хто відправляє армію через міжнародно визнані кордони?

Хто перетворює незалежну державу на територію, яку нібито можна просто вписати у свою карту?

І після цього Путін виходить на міжнародний саміт і розповідає світові про колоніалізм.

"Дикі джунглі" починаються значно ближче

Особливо прекрасна путінська метафора про "квітучий сад" і "дикі джунглі".

Бо буквально того самого дня, коли він розмірковує про новий справедливий світовий порядок, Росія завдає удару по Кривому Рогу.

Двоє людей загинули.

Ще четверо були поранені.

Удар припав по цивільному підприємству – "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Пошкоджені виробничі та допоміжні об'єкти.

Ось вам і вся різниця між красивими словами та реальністю.

На міжнародних майданчиках Путін розповідає про справедливість. А в Україні його ракети вбивають людей.

А потім нам кажуть, що Росія не загрожує Європі

Путін паралельно запевняє, що ніякої російської загрози для Європи не існує. Європейські еліти, мовляв, просто залякують власне населення.

І практично одночасно Дмитро Медведєв погрожує Литві. Каже, що вона може "зникнути з мапи світу". Згадує ядерну зброю. Розповідає, що п'ята стаття НАТО нібито не спрацює.

Тобто схема прекрасна.

Путін каже: ми вам не загрожуємо. А його колишній президент пояснює країні НАТО, як вона може зникнути з карти. І все це майже одночасно.

Війна проти Європи вже не обмежується Україною

І тут проблема значно ширша за слова Медведєва.

Ми бачимо диверсії, кібератаки, приховане втручання.

У Болгарії знову горить склад боєприпасів.

Глава британської МІ5 говорить про саботаж, організований через злочинців, втручання в демократичні процеси та кібератаки на критичну інфраструктуру.

Тобто війна Росії проти Заходу давно не виглядає лише як танки, які перетинають кордон.

Вона може виглядати як пожежа.

Як кібератака.

Як політичне втручання.

Як диверсія.

І поки все це відбувається, Путін продовжує пояснювати світу, хто тут створює нестабільність.

Путін сам відповів на своє запитання

Мені здається, найсмішніше в його промові те, що він фактично сам себе описав.

Він говорить про держави, які мислять імперськими категоріями. Про тих, хто втручається у справи інших країн. Про тих, хто створює конфлікти. Про "дикі джунглі".

Так от, далеко ходити не треба.

Путін роками намагається довести, що навколо Росії – джунглі.

Проблема лише в тому, що дедалі більше схоже: ці джунглі він створює власноруч.

І щоразу, коли він виходить на черговий міжнародний майданчик із лекцією про справедливий світ, варто пам'ятати одну просту річ.

Поки Путін розповідає, як має виглядати "квітучий сад", його ракети продовжують залишати після себе руїни.