"Поїхала на місце удару, щоб рятувати людей": від ракети у Києві загинула 20-річна активістка
Російський удар по Києві 1 серпня забрав життя 20-річної Віталіни Яровенко. Дівчина приїхала на місце обстрілу, щоб рятувати людей, проте не пережила повторної атаки ворога.
Про втрату написали на сторінці НУ "Києво-Могилянська академія". Віталіна була студенткою 4-го курсу ОП "Психологія", а також інструкторкою Військового вишколу Києво-Могилянської академії імені Петра Конашевича-Сагайдачного.
Що відомо про Віталіну Яровенко?
Як зазначили на сторінці університету, дівчина "була з тих людей, які без вагань приходять на допомогу, вчать не словами, а власним прикладом і завжди обирають бути там, де їхня допомога найбільше потрібна".
Так сталося й уночі 1 серпня. Віталіна прибула на місце російської атаки, щоб допомогти людям. Однак врятуватися від повторного удару їй, на жаль, не вдалося.
Її вибір цієї ночі був таким самим, як і все її життя: бути поруч із тими, кому потрібна допомога, попри все,
– написали на сторінці Військового вишколу КМА.
Віталіна "Фрау" проводила інструктаж із надання медичної допомоги / Фото: Війський вишкіл КМА
Про втрату висловився також Сергій "Флеш" Бескрестнов. Він працював спільно з матір'ю Віталіни. Дівчина, як розповів "Флеш", протягом усієї війни допомагала військовим.
"Медичний екіпаж Віталіни потрапив під удар російської ракети, коли він надавав медичну допомогу постраждалим", – написав Бескрестнов.
Він додав, що мати дівчини залишила прохання: "надіслати вир*дк*м "подарунки" з написом "За Віталіну".
Нагадаємо, обстріл Києва 1 серпня забрав життя 9 людей. Серед них – 22-річний поліціянт Єгор Терехін, який в момент ракетного удару біг надавати першу допомогу постраждалим. Єгор лише рік тому прийшов на службу в поліцію, трохи більше як місяць тому почав патрулювати столицю.