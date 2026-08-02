"Поїхала на місце удару, щоб рятувати людей": від ракети у Києві загинула 20-річна активістка

Російський удар по Києві 1 серпня забрав життя 20-річної Віталіни Яровенко. Дівчина приїхала на місце обстрілу, щоб рятувати людей, проте не пережила повторної атаки ворога.

Про втрату написали на сторінці НУ "Києво-Могилянська академія". Віталіна була студенткою 4-го курсу ОП "Психологія", а також інструкторкою Військового вишколу Києво-Могилянської академії імені Петра Конашевича-Сагайдачного.

Що відомо про Віталіну Яровенко?

Як зазначили на сторінці університету, дівчина "була з тих людей, які без вагань приходять на допомогу, вчать не словами, а власним прикладом і завжди обирають бути там, де їхня допомога найбільше потрібна".

Так сталося й уночі 1 серпня. Віталіна прибула на місце російської атаки, щоб допомогти людям. Однак врятуватися від повторного удару їй, на жаль, не вдалося.

Її вибір цієї ночі був таким самим, як і все її життя: бути поруч із тими, кому потрібна допомога, попри все,

– написали на сторінці Військового вишколу КМА.



Віталіна "Фрау" проводила інструктаж із надання медичної допомоги / Фото: Війський вишкіл КМА

Про втрату висловився також Сергій "Флеш" Бескрестнов. Він працював спільно з матір'ю Віталіни. Дівчина, як розповів "Флеш", протягом усієї війни допомагала військовим.

"Медичний екіпаж Віталіни потрапив під удар російської ракети, коли він надавав медичну допомогу постраждалим", – написав Бескрестнов.

Він додав, що мати дівчини залишила прохання: "надіслати вир*дк*м "подарунки" з написом "За Віталіну".

Нагадаємо, обстріл Києва 1 серпня забрав життя 9 людей. Серед них – 22-річний поліціянт Єгор Терехін, який в момент ракетного удару біг надавати першу допомогу постраждалим. Єгор лише рік тому прийшов на службу в поліцію, трохи більше як місяць тому почав патрулювати столицю.