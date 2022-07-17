Це не забаганки, – автор петиції про іспит для отримання громадянства України

На сайті президента 23 травня 2022 року з'явилася електронна петиція "Ввести обов'язковий іспит для отримання громадянства України", яка набрала понад 26 тисяч голосів.

Іспит має бути комплексним та містити обовʼязкову оцінку знань української мови, історії України та Конституції України. Також там є така складова, як державний гімн. Про це в ефірі 24 каналу розповів автор петиції Віталій Капустян.

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За його словами, чим більш стандартизованим буде іспит, тим краще. Адже будь-яка автоматизація виключає людський фактор й унеможливлює корупцію чи якісь домовленості. Умовно в петиції зазначений формат ЗНО, проте, можливо, є краще розроблене рішення.

Знання мови

Віталій Капустян пояснив, що знання української мови – це дуже логічний іспит, адже у нас єдина державна мова. Якщо людина хоче отримувати якусь інформацію або послуги будь-де, їй треба розуміти й знати українську.

Закони України

Автор петиції зазначив, що "незнання закону не звільняє від відповідальності". Людина, яка хоче отримати громадянство, жити тут, подавати якісь документи, відкривати бізнес, народжувати дітей – має знати базові закони.

Це не якісь забаганки. Це дуже логічні базові речі, які, на жаль, зараз є прогалиною в законі про набуття громадянства України,

– зазначив Віталій Капустян.

Знання історії України

На думку автора петиції, історія України – дуже важливе питання, адже її незнання призводить до повтору помилок.

"Незнання історії в Україні – це шлях до того, що тобою дуже легко можуть маніпулювати. Дуже легко створюють наративи, які ти підтримуєш, хоч насправді вони є брехливими. Тому знання історії дуже важливе для інтеграції в українське суспільство", – додав Віталій Капустян.

Дивіться повне відео з автором петиції про іспит для отримання громадянства України: