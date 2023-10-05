Віталій Кличко: Київ повністю підготувався до початку опалювального сезону

Віталій Кличко повідомив, що Київ готовий до опалювального сезону. Київська влада та комунальні служби виконали всі роботи.

Київська влада та комунальні служби повністю підготували місто до початку опалювального сезону, враховуючи ризики воєнного стану. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Навіть в цих складних умовах місто виконало всі заплановані й необхідні для старту опалювального сезону роботи. Враховуючи ризики воєнного стану. Близько 100 котелень столиці забезпечені можливостями оперативного переключення на роботу від генераторів. Таку ж можливість мають 150 бюветних комплексів. Також місто придбало 23 мобільних пересувних котельні. Які, в разі необхідності, забезпечать на певний період теплом медичні заклади, школи та садки, пункти обігріву", – повідомив Віталій Кличко.

Мер також розповів, що, готуючись до зими, в столиці усунули понад 3000 пошкоджень на мережах і замінили понад 60 км тепломереж. Всі будинки, які обслуговуються комунальними керуючими компаніями, готові до подачі тепла.

"На сьогодні всі житлові будинки, що знаходяться в обслуговуванні комунальних керуючих компаній, отримали акти готовності до зими. Тобто готові до подачі тепла. Закликаю інших управителів, в тому числі ОСББ та ЖБК, також подбати про отримання цих актів. Місто в цьому плані всіляко допомагатиме, щоб усі без винятку будинки не мали проблем із запуском тепла", – наголосив Кличко.

Водночас в столиці продовжують ліквідовувати наслідки російських обстрілів критичної інфраструктури. На ці потреби з міського бюджету було виділено близько мільярда гривень. Заплановані роботи будуть виконані до кінця року.

"Тобто Київ провів необхідні технічні та організаційні заходи і готовий до старту опалювального сезону. Але я ще раз закликаю всіх відповідальних осіб на місцях усвідомити його складність, мобілізувати сили і ресурси", – резюмував Кличко.