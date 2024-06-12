Віталій Кличко долучився до дискусій на Міжнародній конференції з відновлення України

На Міжнародній конференції з відновлення України, яка проходить в Німеччині, обговорювали важливість посилення місцевого самоврядування задля успішного відновлення нашої держави.

Про це повідомив у телеграм мер Києва Віталій Кличко, який взяв участь у конференції. Деталі – у матеріалі.

До теми 7 бригада ССО та 4 бригада НГУ отримали від киян 25 вантажівок та понад 500 дронів, – Кличко

Міжнародна конференція з питань відновлення України: що відомо

"Частина заходів і дискусій на Міжнародній конференції з відновлення України – про роль місцевого самоврядування і його посилення задля успішного відновлення нашої держави. Зокрема, наші партнери наголошують на важливості подальшої децентралізації. І для безпеки та економічного розвитку України, і для її інтеграції в ЄС. Та підкреслюють, що іноземні інвестиції націлені і підуть на місцевий рівень, в громади. Бо саме на місцях відбуватимуться перетворення. І в цьому наші партнери готові допомагати", – повідомив Віталій Кличко.



Віталій Кличко на Міжнародній конференції з відновлення України взяв участь в дискусіях щодо розвитку самоврядування / Фото телеграм Віталія Кличка

Також мер Києва зустрівся з міністеркою економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свеньєю Шульце і подякував за постійну підтримку і допомогу Києву та Україні.

Міністерство, яке вона очолює, багато років є партнером Києва та багатьох українських громад. Зокрема, від початку широкомасштабної війни міністерство, в партнерстві з Лейпцигом, забезпечило закупівлю для комунальних служб Києва засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів). Надало столиці України значну кількість генераторів різної потужності, передавало через GIZ різноманітну комунальну техніку. А також профінансувало закупівлю найсучасніших автомобілів для пінного гасіння пожеж, які сьогодні працюють в Києві,

– зазначив Кличко.

Віталій Кличко на Міжнародній конференції з відновлення України взяв участь в дискусіях щодо розвитку самоврядування / Фото телеграм Віталія Кличка

Він наголосив, що столична влада продовжить співпрацю і з німецькими містами, і з урядовими структурами, які підтримують місцеве самоврядування і допомагають йому.

Як відомо, Міжнародна конференція з питань відновлення України проходить в Берліні 11 та 12 червня 2024 року. Її мета – консолідувати сталу міжнародну підтримку для відновлення, відбудови, реформування та модернізації України.