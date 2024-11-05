Громада Києва передала 112 бригаді ТрО системи РЕБ та дрони-розвідники, – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко передав від громади столиці партію допомоги 112 окремій бригаді Територіальної оборони Києва. Бійці отримали від киян 130 систем РЕБ та дрони-розвідники.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук Віталія Кличка.

Зверніть увагу Віталій Кличко передав 5 штурмовій бригаді 550 дронів Mavic від громади Києва

Сьогодні (5 листопада – 24 Канал) бійцям 112 бригади Тероборони Києва передали від громади столиці на фронт чергову партію допомоги. Зокрема, 130 систем РЕБ (засобів радіоелектронної боротьби) різного типу – окопні та автомобільні, які так необхідні нашим бійцям. Та 6 дронів-розвідників. Завдяки РЕБ можна виявляти та перешкоджати радіо, мобільному чи супутниковому зв'язку, виводити з ладу електроніку, супутникову навігацію ворога. Та дезорієнтувати у просторі, змінивши координати на хибні,

– написав Віталій Кличко.

Кличко передав допомогу героям: дивіться відео

Скільки столиця вже виділила на допомогу 112 бригаді

Мер Києва також зазначив, що від початку року столиця виділила на допомогу 112 бригаді 600 мільйонів гривень.

"Ці РЕБи, вартістю 87 мільйона гривень, закуплені, зокрема, з цих бюджетних коштів, отриманих бригадою. Ми продовжуємо допомагати нашим захисникам, знаходячи можливості і в бюджеті міста, і за небюджетні гроші", – наголосив Кличко.

Він також вручив бійцям 112 бригади нагороди від столиці.

Раніше повідомляли, що від початку року Київ виділив на допомогу військовим вже 8,6 мільярда гривень. Це більше, ніж за весь минулий рік (7,5 мільярда). Зокрема, цього року на фронт вирушили понад 12 000 БпЛА різних типів від громади столиці, ще понад 2500 БпЛА захисники отримали як благодійну допомогу.