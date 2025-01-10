У Києві створили мобільну школу для операторів БпЛА – Кличко передав її 3 штурмовій бригаді

Мер Києва Віталій Кличко передав 3 окремій штурмовій бригаді ЗСУ автобус, переобладнаний в автономну та мобільну школу для навчання операторів дронів. Цей унікальний проєкт реалізувало столичне АТП.

Про це Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі і показав фото, розповідає 24 Канал.

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Передав від громади Києва бійцям Третьої штурмової бригади сучасно оснащену мобільну школу для навчання керування FPV-дронами. У рамках міської програми "Захисник Києва" КП "Автотранспортне підприємство міста Києва" вперше втілило такий проєкт – оновило і переобладнало старий автобус МАЗ на мобільну школу»,

– повідомив Віталій Кличко.



Автобус переобладнали у мобільну школу / Телеграм Віталія Кличка

Він зазначив, що унікальність автобуса – в автономності роботи оснащення завдяки потужному генератору. Це дозволяє навчальному центру функціонувати будь-де без наявності стаціонарної електромережі.



Мобільна школа допоможе захисникам / Телеграм Віталія Кличка

За словами Кличка, всередині автобусу розташувалися 9 робочих місць, диван, великий телевізор для демонстрації навчальних матеріалів, кавомашина та мінікухня.

"Проєкт реалізовували в кілька етапів, оскільки автобус був зовсім не новий. Повністю замінили металеву конструкцію, оновили електросистему, виконали дизайнерське оформлення. Художники розмалювали автобус, а меблі та брендовані матеріали виготовили на замовлення. Ми продовжуємо допомагати нашим захисникам!", – наголосив Віталій Кличко.

Як повідомлялося, у 2024 році Київ спрямував майже 10 мільярдів гривень зі свого бюджету на підтримку Сил оборони. Це найбільше серед усіх регіонів.