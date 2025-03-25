Кличко передав військовим ще 2000 дронів від громади Києва

Мер Києва Віталій Кличко передав 5 Київській ОШБр 2000 дронів різних типів від громади столиці.

Про це Кличко повідомив у телеграм-каналі, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу В День українського добровольця столиця передала 72 бригаді ЗСУ 800 FPV-дронів, – Кличко

Київ продовжує допомагати нашим захисникам. І сьогодні від громади столиці бійцям 5-ї окремої київської штурмової бригади ЗСУ передав іще 2000 БпЛА. Зокрема, 1000 Mavic 3 Pro та 1000 fpv-дронів різного типу. На це вкрай необхідне оснащення виділили 5-й штурмовій з міського бюджету 100 мільйонів гривень,

– повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва нагадав, що цього року на потреби Сил оборони з бюджету міста спрямовано вже 5,5 мільярда гривень.

"Нагадаю, цього року Київрада вже спрямувала понад 5 мільярда гривень на підтримку сил оборони та безпеки. Також нещодавно дав доручення виконавчому органу передбачити ще 500 млн грн. Разом це вже 5,5 мільярда. За ці кошти військові купують безпілотники, автомобільну техніку, системи РЕБ та інше обладнання, –наголосив Кличко.

Він також додав, що днями ще одна бригада отримає допомогу від столичної громади.

Віталій Кличко вкотре передав дрони від громади столиці: дивіться відео

Раніше повідомлялося, що у 2024 році Київ виділив з бюджету міста на потреби військових найбільшу суму серед усіх регіонів – 10 мільярда гривень.

