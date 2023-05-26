Віталій Кличко показав рекреаційну зону з укриттям поруч, яку облаштовують на Оболоні

Мер Києва Віталій Кличко опублікував ролик, в якому показав, як виглядатиме нова рекреаційна зона в Оболонському районі столиці. Там, зокрема, облаштують велике укриття.

Про це Віталій Кличко написав у своєму телеграм-каналі. Мер Києва також розповів про основні особливості нової рекреаційної зони.

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"Сьогодні створюємо, як ви знаєте, нову рекреаційну зону, на яку вже очікують багато киян. Вона з'єднає між собою парк Наталка, набережну та острів Оболонський, куди вестиме новий пішохідний міст. У рамках облаштування зони поруч, на вулиці Прирічній, зводимо паркінг – і для безпеки, і для комфорту відвідувачів. Його підземна частина буде укриттям під час повітряних тривог. А наземна – спортивною зоною відпочинку", – заявив Віталій Кличко.

Мер Києва також наголосив, що зелені зони – це, зокрема, і місця психологічної реабілітації, що важливо під час війни.

"Ми робимо все, щоб навіть у складних воєнних умовах життя киян було комфортним і безпечним. Парки і зелені зони – це місця, зокрема, і психологічної реабілітації та відпочинку киян", – зазначив Віталій Кличко.

Як виглядатиме рекреаційна зона в Оболонському районі Києва: дивіться відео

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що будівництво пішохідного мосту на Оболонський острів ведеться за кошти, які виділила Києву в якості допомоги Метрополія Великого Парижа. Це цільові кошти, які можна використати лише на цей проєкт.