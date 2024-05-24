Віталій Кличко привіз бійцям 112 бригади велику партію дронів від громади Києва

Мер Києва Віталій Кличко передав від громади столиці понад 800 дронів бійцям 112 бригади ТрО Києва. Також він повідомив про виділення додаткових коштів на оснащення військового підрозділу.

Про це Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі. Також він вручив військовим нагороди від столиці – медалі "Честь. Слава. Держава". І підкреслив, що місто й надалі робитиме все, щоб допомагати захисникам наближати Перемогу.

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"Сьогодні передав від громади столиці ще понад 800 дронів – 600 fpv і 220 Mavic – бійцям 112-ї окремої бригади Тероборони Києва, яка відзначає річницю свого створення. І також повідомив військовим, що місто виділило з бюджету ще 150 мільйонів гривень на оснащення бригади", – повідомив Кличко.

Це вже не перша бюджетна допомога від Києва для 112 ОБр ТрО у цьому році, зазначив Кличко.

До цього, від початку року, ми теж виділяли кошти цій бригаді. Загалом, разом це вже 300 мільйонів гривень у 2024-му,

– наголосив мер Києва.