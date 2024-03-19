Віталій Кличко в річницю створення 5 штурмової київської бригади нагородив бійців

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з бійцями 5 окремої штурмової київської бригади з нагоди другої річниці створення підрозділу.

Він нагородив захисників та розповів, як столична громада допомагає штурмовикам.

Дивіться також Володимир Кличко у Держдепартаменті США провів низку зустрічей щодо термінової допомоги Україні

"Привітав бійців 5 окремої штурмової київської бригади з другою річницею створення бригади. І нагородив від столиці орденами "За сприяння обороні Києва" та медалями "Честь. Слава. Держава". На жаль, трьом воїнам нагороди присвоєні посмертно", – повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що у лютому – березні 2022 року бійці 5 штурмової бригади захищали столицю біля Ірпеня, Мощуна, Горенки та Лютіжа. А зараз вони б'ються на передовій на Донбасі.

Мер Києва нагородив бійців 5 штурмової київської бригади / Фото Віталія Кличка

З початку повномасштабної війни зі столичного бюджету на потреби бригади виділено вже понад 130 мільйонів гривень.

Громада Києва продовжує допомагати нашим захисникам. Минулого року місто виділило 5 бригаді на оснащення 83 мільйони гривень і вже 50 мільйонів цього року. У 2023 на кошти громади вони закупили кілька сотень FPV-дронів, квадрокоптерів,

– наголосив мер столиці.

Кличко також нагадав, що нещодавно він відвозив додаткову допомогу 5 бригаді.

Нещодавно відвідував цю бригаду на передовій. Передав додатково як благодійну допомогу ще 50 дронів, РЕБи та інше обладнання. Відвозив допомогу бригаді й на початку березня,

– повідомив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що Київ очолив рейтинг міст – обласних центрів за розміром допомоги Силам оборони. Минулого року столиця за кошти міського бюджету надала військовим підрозділам допомоги майже на 9 мільярдів гривень. Це майже стільки ж, скільки усі інші обласні центри разом.