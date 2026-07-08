Кличко збирає позачергову сесію Київради: потрібно ухвалити рішення щодо підготовки до зими
Віталій Кличко ініціює позачергове засідання сесії Київради. Мер української столиці наголосив, що потрібно терміново ухвалити додаткові рішення щодо підготовки до зими.
Відповідне звернення Віталій Кличко опублікував у своєму телеграм-каналі. Він зазначив, що позачергове пленарне засідання варто провести вже упродовж найближчих днів.
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За словами мера Києва, необхідно розглянути термінові рішення, здатні пришвидшити виконання заходів плану стійкості.
Звернувся до керівників депутатських фракцій Київради з тим, аби найближчими днями скликати позачергове засідання сесії Київради. Щоб розглянути додаткові рішення, необхідні для оперативного втілення заходів плану стійкості столиці,
– повідомив Віталій Кличко.
Крім того, мер зауважив, що засідання проведуть у закритому режимі. Причиною Кличко назвав "чутливість інформації й питань, які розглядатимуть".