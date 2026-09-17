Як повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі, загалом з 2022 року київські рятувальники ДСНС та КАРС здійснили понад 46 000 виїздів, з яких 3 000 – були виїздами на ліквідацію наслідків ворожих атак.

Сьогодні, у День працівників цивільного захисту України, привітав рятувальників та вручив столичним рятувальникам відзнаки від міста. Подякував рятувальникам за кожен виїзд та за кожне врятоване життя. За стійкість і професіоналізм, з якими вони виконують свою місію,

– написав Кличко.

Віталій Кличко вручив столичним рятувальникам відзнаки від міста / Фото КМДА

Як Київ посилює службу порятунку

Віталій Кличко додав, що саме в столиці свого часу створили першу муніципальну службу порятунку. Вона уже 22 роки працює спільно з Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

За словами Кличка, сьогодні київська команда рятувальників налічує понад 3 тисячі людей. До неї входять працівники столичного гарнізону ДСНС та "Київської служби порятунку" (КАРС).

Вже майже 5 років вони живуть в режимі виснажливої цілодобової роботи, виїжджаючи на ліквідацію наслідків атак і на першочергові відновлювальні роботи.

Кличко також нагадав, що у серпні минулого року за його дорученням було ухвалено рішення про розширення служби КАРС та створено новий аварійно-технічний підрозділ.

Він працює для оперативнішого реагування на лівобережній частині Києва і вже кілька місяців допомагає містянам у разі надзвичайних ситуацій.

Створений новий аварійно-технічний підрозділ для швидшого реагування на лівобережній частині столиці, який вже кілька місяців стоїть на варті порятунку й допомоги киянам,

– наголосив Кличко.