Віталій Кличко під час вручення премії в Європарламенті закликав посилити допомогу Україні

Сьогодні у будівлі Європарламенту відбулося вручення престижної премії імені Павла Адамовича меру Києва Віталію Кличку. Виступаючи з трибуни Європарламенту, Кличко закликав посилити підтримку і допомогу Україні.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує 24 Канал. Нагородження відбулося під час пленарного засідання Європейського комітету регіонів.

Зверніть увагу Віталій Кличко зустрівся з мером Лондона – йшлося про допомогу у відновленні українських міст

В Європарламенті закликав європейських партнерів посилити допомогу в найкритичніший для України момент. І, отримуючи премію імені мера Павла Адамовича, підкреслив, що це – відзнака не тільки моєї роботи, як мера Києва. Це – визнання відданості цінностям свободи і демократії, героїзму всього українського народу, який майже три роки б'ється за свою державність. За принципи і безпеку демократичного світу,

– сказав Віталій Кличко.

Він зазначив, що мер Гданська Павел Адамович також відстоював принципи демократії і демонстрував, що лідерство – це не тільки про управління.



Кличко отримав престижну премію / Фото з телеграм-каналу Віталія Кличка

"Лідерство – це насамперед про людяність, солідарність і служінням людям. Особливо тим, які цього потребують найбільше. І це сьогодні повинні розуміти й світові лідери, політики, коли ухвалюють рішення щодо допомоги й солідарності з Україною. Бо справедливість на боці України!" – наголосив Віталій Кличко.

Премію імені мера Гданська Павла Адамовича, якого було вбито у 2019 році під час виконання ним державних обов'язків, було започатковано за ініціативи Європейського комітету регіонів, міста Гданська та міжнародної мережі ICORN. Цією премією нагороджують за видатний внесок у зміцнення демократії, захист прав людини та громадянську солідарність.

Мера Києва Віталія Кличка було номіновано на премію імtys Павла Адамовича "за виняткове лідерство у сприянні громадянській активності навіть серед екстремальних випробувань війни". Журі відзначило, що новаторські підходи Віталія Кличка до громадянської активності та його боротьба за права людини роблять його світовим символом мужності. А також, що як мер української столиці він є символом мужнього опору українських мерів агресії в цілому.

Як повідомлялося, під час перебування в Брюсселі Віталій Кличко зустрівся з міністром оборони Бельгії Тео Франкеном. Мовилося про посилення зусиль європейських партнерів, особливо після останніх заяв високопосадовців США.

Крім того, Кличко зустрівся з мером Брюсселя Філіпом Клозом та обговорив подальшу співпрацю двох міст та нові спільні проєкти. Також Кличко домовився про передачу Києву 2 000 бронежилетів для захисту працівників екстрених служб.