Столиця додатково виділяє на потреби армії ще 500 мільйонів гривень, – Віталій Кличко

Допомогу силам безпеки та оборони від Києва збільшать ще на 500 мільйонів гривень. За відповідне рішення сьогодні має проголосувати Київрада.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Сьогодні депутати мають розглянути зміни до програми "Захисник Києва" і збільшити допомогу армії ще на 500 мільйонів гривень,

– повідомив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що раніше, від початку року, столиця вже спрямувала з бюджету на потреби сил безпеки та оборони 5,5 мільярда гривень.

Так за неповних 5 місяців загальна сума допомоги захисникам з бюджету Києва становить 6 мільярдів гривень.

Також Кличко повідомив, що сьогодні планується ухвалити рішення про виплату компенсації на оренду житла для киян, чиї помешкання постраждали від російських ударів.

"Київрада має внести зміни до бюджету столиці та до міської цільової програми "Турбота", щоб, зокрема, кияни, чиє житло постраждало від обстрілів, могли на час відновлення їх будинків орендувати помешкання", – наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що за минулий рік Київ виділив на допомогу силам оборони 10 мільярдів гривень.