Віталій Кличко зустрівся з мером Лісабона і передав проєкти відновлення Києва та України

Мер Києва Віталій Кличко в Лісабоні зустрівся з мером міста Карлушем Моедашем, а також з дипломатами та політиками Португалії. Йшлося про повоєнне відновлення Києва та підтримку України країнами Євросоюзу.

Про це Віталій Кличко повідомив у фейсбук. За його словами, серед іншого йшлося про остаточне розірвання побратимських відносин Лісабону з Москвою.

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"Зустрівся з мером Лісабона Карлушем Моедашем. Під час спілкування наголосив на тому, що сьогодні дуже важлива єдина позиція країн ЄС та цивілізованого світу щодо посилення підтримки та допомоги Україні. Підкреслив це і у виступі в мерії Лісабона перед представниками дипломатичного корпусу, депутатами міської ради португальської столиці та представниками української громади в Португалії", – повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва запропонував португальській столиці остаточно розірвати побратимські відносини з Москвою.

Закликав владу Лісабона, яка призупинила побратимські відносини з Москвою, взагалі їх розірвати. Поки Росія намагається знищити Україну, чинить геноцид мирного населення та стирає з землі українські міста і села,

– заявив Кличко.

Він також запросив португальців взяти участь у майбутньому відновленні Києва та України.

Віталій Кличко зустрівся з мером Лісабона / Фото фейсбук Віталія Кличка

"Передав список проєктів, які необхідно буде і пропонуємо втілити в Києві. Карлуш Моедаш пообіцяв, що міська влада Лісабона докладно розгляне проєкти й у вересні він, на моє запрошення, приїде до Києва. Вже з пропозиціями щодо можливостей підтримки конкретних проєктів", – підкреслив Кличко.

Під час зустрічі Віталій Кличко отримав символічний ключ від Лісабона.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з мером Гамбурга Петером Ченчером. Обговорювалися питання подальшої допомоги Києву. Зокрема, у забезпеченні Києва автономними системами зв’язку для екстрених випадків та новітнім обладнанням для системи оповіщення.