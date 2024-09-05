5 вересня Рада проголосувала за нового голову Мінагрополітики. Ним став Віталій Коваль.

За кандидатуру Коваля проголосували 251 нардеп. Раніше посадовець очолював Фонд держмайна України. На цій посаді Коваль перебував з кінця листопада 2023 року.

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Що відомо про Віталія Коваля

До того, як стати головою Фонду держмайна Коваль чотири роки очолював Рівненську ОВА.

Як пишуть ЗМІ, до потрапляння в політику Коваль був банкіром та бізнесменом.

У 2004 – 2006 роках працював у кредитному департаменті Укргазбанку.

У 2006 – 2019 роках був співзасновником або очолював підприємства в аграрній, транспортній та будівельній галузях.

У 2018 році він обійняв посаду заступника голови ради Всеукраїнської дорожньої асоціації.

Журналісти Bihus.info встановили, що фірма "ВВВ Монтаж", що займається будівництвом доріг, за керівництва Коваля вигравала найбільші профільні тендери на Рівненщині.

Після того, як Коваль очолив Рівненську ОДА, найбільші підряди на будівництво доріг на Рівненщині, за даними журналістів, отримували фірми, пов'язані з "ВВВ Монтаж". Власником фірми був помічник і радник Коваля Олексій Пустовіт.

У 2020 році балотувався у мери Рівного від "Слуги народу".