Після років незаконного ув'язнення: Марків повернувся на службу до Нацгвардії

Колишній ув'язнений Віталій Марків повернувся до лав Нацгвардії. Як відомо, український військовий понад 3 роки пробув у незаконному ув'язненні в Італії.

Про це повідомив директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

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За словами Шевченка, попри повернення на службу у лави Нацгвардії, Марків продовжує готуватися до касаційного розгляду своєї справи.

Нині він (Марків – 24 канал) повернувся на службу до Національної гвардії України й зі своїм захистом готується до касаційного розгляду своєї справи вже у Римі. Боротьба триває,

– написав Шевченко.

Також Шевченко додав, що рівно 7 років тому під час бойових дій у Слов'янську загинули громадянин Італії фоторепортер Андреа Роккеллі та його перекладач громадянин Росії Андрій Миронов. Шевченко уточнив, що вони стали першими іноземними журналістами, які загинули внаслідок бойових дій на Донбасі.

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