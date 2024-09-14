Лідер збірної України отримав травму в матчі АПЛ: його команда зганьбилась вдруге поспіль

Захисник Евертона Віталій Миколенко не зміг дограти навіть перший тайм матчу проти Астон Вілли. Поки невідомо, як надовго вилетів основний гравець національної збірної.

Астон Вілла – Евертон 3:2

Голи: Воткінс, 36, 58, Дуран, 76 – Макніл, 16, Калверт-Льюїн, 27

В чемпіонаті Англії 2024-2025 цими вихідними тривають ігри 4 туру. На вечір суботи був винесений матч за участю українця Віталія Миколенка, пише 24 Канал.

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Черговий провал "ірисок"

Вихованець Динамо разом з Евертоном відправився в гості до Астон Вілли. Минулого сезону бірмінгемці несподівано вийшли в Лігу чемпіонів, а ось "іриски" навпаки переживають непрості часи.

Минулого туру Евертон примудрився програти Борнмуту з Іллею Забарним, ведучи у рахунку 2:0. Тепер аналогічна ситуація повторилась і у грі з Астон Віллою. Ще до середини першого тайму мерсисайдці забили двічі зусиллями Макніла та Калверта-Льюїна.

Втім на 26 хвилині стався неприємний епізод із Віталієм Миколенком. Українець попросив заміну у тренера, апелюючи до травми. Замість гравця нашої збірної на полі з'явився Джеймс Гарнер.

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Наразі поки невідомо, наскільки серйозним може бути пошкодження Віталія. На жаль, без українця Евертону знову довелось пережити ганебний камбек суперника. Астон Вілла забила тричі та вирвала перемогу (3:2).

Становище "ірисок" виглядає справді погано. Команда зазнала поразки у всіх чотирьох матчах на старті АПЛ та закріпилась на останньому місці. При цьому Евертон пропустив аж 13 голів, тобто в середньому 3,25 м'яча за гру.