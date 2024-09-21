Поки Кремль голосно заявляє, що розпочав кровопролитну війну через уявних "нацистів" в Україні, посадовці Держдуми вправляють у гомофобії та шовінізмі. Віталій Мілонов висловився щодо теорії Дарвіна.

Віталій Мілонов – відомий гомофоб у лавах Держдуми. Цей службовець вирішив блиснути "розумом" і виступив проти вивчення у школі теорії Дарвіна про походження людини.

Дивіться також Усі розгублені, Росію може сколихнути ще одна війна, – Мурзагулов

"Росіяни і союзники – тварі"

Депутат вважає, що вчення Дарвіна потрібно викреслити зі шкільної програми, бо, мовляв, існування ЛГБТ її спростовують.

Мілонов заявив, що погоджується із Дарвіном у тому, що "поляки, литовці та естонці" походять від мавп або дощових червів. Водночас, мовляв, росіяни не мають предків серед тварин.

Ми – росіяни і білоруси і наші союзники – друзі – божі тварі, божі створіння, створені Богом по своїй подобі та величі,

– самовпевнено сказав посіпака Кремля.

Мілонов розмірковує про теорію Дарвіна: дивіться відео

У чомусь Мілонов має рацію. Представники країни – агресорки, справді, "тварі", а ось щодо "божих" – тут можна посперечатися.

До слова, у Самарі мігранти з Центральної Азії розбили голову депутату російської держдуми. Йдеться про Міхаїла Матвеєва.