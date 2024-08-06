Помер батько міського голови Тернополя Сергія Надала

Стало відомо, що у вічність відійшов Віталій Андрійович Надал – батько міського голови Тернополя Сергія Надала. Попрощатись з покійним чоловіком прийшов архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон.

Так, 5 серпня 2024 року, він спільно з духовенством помолились за упокій душі Віталія Надала. Про це повідомили у Тернопільсько-Бучацькій єпархії Православної Церкви України.

Дивіться також Захищаючи державу, на фронті загинув депутат Чернівецької міської ради Дмитро Сірман

Помер Віталій Надал

Архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон спільно з духовенством помолились за упокій душі новопреставленого Віталія Андрійовича Надала, батька міського голови Тернополя Сергія Надала.

"Нехай Господь Бог упокоїть душу новопреставленого Віталія у своїх оселях, де всі святі спочивають. Царство Небесне і вічна пам'ять", – ідеться в повідомленні.

За упокій душі Віталія Надала молилися 5 серпня.

Вічна пам'ять і співчуття рідним та близьким.