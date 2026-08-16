Викладав історію, а після початку війни пішов у ЗСУ: на фронті загинув Віталій Штефан

Україна втратила ще одного захисника. На війні загинув Віталій Штефан, який раніше працював вчитилем історії.

Про це повідомила Кафедра історії НаУКМА.

Що відомо про загиблого військового?

Стало відомо про загибель випускника НаУКМА Віталія Штефана, який після початку повномасштабної війни долучився до лав ЗСУ.

До цього він працював за фахом, викладав історію та був науковим співробітником філії "Музей окупації Києва" Музею історії міста Києва.

Після рішення приєднатися до ЗСУ, Віталій Штефан почав службу в у 1 батальйоні 47 окремої механізованої бригади "Маґура" на посаді стрільця-помічника гранатометника.

У жовтні 2024 року військовий зник безвісти на Курському напрямку. Нині підтверджено його загибель.

Прощання з Віталієм Штефаном відбудеться 19 серпня. Збір запланований на 9:00 – 9:20 на вулиці Новогоспітальній, 5, після чого відбудеться трансфер до Національного військового меморіального кладовища.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Віталія Штефана. Світла пам'ять!

Кого ще втратила Україна?

У Марганці Дніпропетровської області загинув поліцейський Артем Кучер. Він виконував завдання у складі зведеного антидронового загону ГУНП. Як зазначили у поліції Дніпропетровщини, це перша втрата серед бійців антидронового загону області.

На війні загинув Костянтин Соломакін, який раніше працював тренером з вільної боротьби. Більшу частину професійного життя Костянтин присвятив вихованню юних спортсменів. Він працював тренером у спортивних школах.

Під час виконання бойового завдання на фронті загинув житель села Стрілецький Кут Богдан Савчук. Для рідних, друзів і побратимів це стало болючою втратою, адже воїн до останнього залишався в строю та виконував свій обов'язок.