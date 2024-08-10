У Празі шматок карниза з будинку впав на українського лікаря: чоловік загинув на місці

У центрі Праги на трамвайній зупинці 8 серпня з даху будинку впав шматок карниза і вбив чоловіка. Загиблим виявився український лікар.

Чоловік загинув на місці від зазнаної черепно-мозкової травми. Після інциденту поліція відкрила кримінальну справу.

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Що відомо про інцидент у Празі, де загинув лікар з України

Журналісти зазначили, що трагедія сталася в четвер, 8 серпня, на трамвайній зупинці на вулиці Лазарська у Празі. Під час дуже сильної зливи й вітру шматок карниза відвалився від історичної будівлі, пробив скляний дах зупинки та смертельно травмували чоловіка, що стояв під ним.

У Празі шматок карниза вбив українського лікаря / Відео з ютуб-каналу Týdeník Policie

Загиблим виявився український лікар Віталій Славнов. Про це повідомив у фейсбуці його друг Олександр Слемзін.

Я не знаю, що сказати… Видатний хірург, батько трьох дітей, фундатор унікальної медичної клініки в Одесі. Найсвітлішої душі людина і справжній чоловік… Хлопцеві 45 років, він міг би врятувати ще стільки життів,

– написав чоловік.

На місце були направлені рятувальники для оцінки структурної цілісності фасаду будівлі, щоб запобігти потенційному обвалу додаткових матеріалів. Під час роботи вони успішно зняли близько 100 кілограмів нестабільного матеріалу з карниза.



Пожежники демонтували решту карниза у Празі / Фото ČTK

Після інциденту місцева поліція розпочала розслідування, кваліфікувавши його як заподіяння смерті з недбалості.

У нещодавній заяві власник будівлі підтвердив журналістам, що об'єкт нещодавно був відремонтований і перебуває в належному стані. Інженер-будівельник, з яким консультувався ČTK, зазначив, що подібні інциденти зазвичай пов'язані з кількома факторами, зокрема, вібрацією від трамваїв, що проїжджають повз, і корозією матеріалів.