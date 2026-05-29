Назавжди 38: на фронті поліг захисник з Київщини Віталій Соложеніцин
Україна попрощається із ще одним захисником. На війні загинув мешканець Київщини Віталій Соложеніцин.
Йому було 38 років. Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук.
Що відомо про Віталія Соложеніцина?
Віталій Соложеніцин народився і виріс у Ворзелі. Працював на будівництві та на підприємстві з виробництва овочів у Гостомелі.
До лав ЗСУ був мобілізований наприкінці 2024 року.
Воїн загинув на Донеччині 19 лютого 2025 під час виконання військового обов'язку.
У нього залишилися мама Ірина та брат Олександр.
Похорон захисника пройде у п'ятницю, 29 травня, у Ворзелі. Прощання та поховання відбудуться о 12:00 на кладовищі по вулиці Семеніївській.
Анатолій Федорук закликав жителів громади віддати останню шану Віталію Соложеніцину.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Віталія Соложеніцина. Вічна пам'ять і слава!
