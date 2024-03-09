ДБР відкрило кримінальні провадження проти голови ЦПК Шабуніна, – ЗМІ

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальні провадження стосовно голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Повідомляється, що його підозрюють в ухиленні від військової служби та підробці документів.

Як повідомляє журналіст Володимир Бойко, проти Шабуніна відкрили провадження за статтею про ухилення від військової служби. Зокрема, його звинувачують за статтею про підроблення офіційного документа. Бойко навіть оприлюднив витяги з реєстру, інформує 24 Канал.

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ДБР відкрило провадження проти голови ЦПК

Згідно з оприлюдненою інформацією, у грудні 2023 року Державне бюро розслідувань зареєструвало два кримінальних провадження проти Віталія Шабуніна.

За його словами, ДБР звинувачує Шабуніна у тому, що він нібито виготовив фальшиві документи, на підставі яких буцімто був "прикомандирований" до НАЗК замість того, щоби захищати Батьківщину.

Друге провадження пов'язано з тим, що Шабунін надав у військову частину, де він на той час фіктивно рахувався на службі, кілька листів за підписами голови НАЗК Новікова та заступника голови НАЗК Ситника, якими ці високі достойники прохали командира прикомандирувати до них солдата Шабуніна,

– розповів Бойко.

Свої слова він підтвердив офіційними документами.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань / Скриншот Володимира Бойко

Бойко стверджує, що керівництво НАЗК розуміло те, що військовослужбовець не може проходити службу при НАЗК і подібні листи є підставою для притягнення Новікова та Ситника до кримінальної відповідальності.

Тому, НАЗК начебто стало офіційно запевняти, що ніяких таких листів ніколи не направляло і Шабунін їх виготовив самостійно.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань / Скриншот Володимира Бойко

Шабунін вже відреагував на звинувачення

Віталій Шабунін офіційно підтвердив інформацію щодо відкриття кримінальних проваджень. За його словами, обидві вищезгадані справи відкрили за зверненням адвоката Ростислава Кравця.

ДБР реєструє проти мене кримінальне провадження за "ухилення від військової служби". При тому, що я добровільно мобілізувався в ЗСУ в перші дні війни,

– заявив він.

Свої слова громадський діяч підтвердив фото.

Військовий квиток Віталія Шабуніна / Фото Віталія Шабуніна