Вітер підняв на 10 метрів у повітря: в Австралії 6 дітей померли, випавши з надувного батута

На шкільній події в Австралії сталася трагедія – загинули 6 дітей внаслідок негоди. Діти випали з надувного батута, який підняв вітер на 10 метрів угору.

Смертельний інцидент стався на подвір'ї початкової школи в містечку Девонпорт. У той же день поліція повідомила про 5 загиблих дітей, віком 11 – 12 років.

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Подробиці трагедії у Девонпорті

Наступного дня, 17 грудня, стало відомо про смерть ще одного потерпілого. 11-річний хлопчик помер у лікарні.

Окрім цього, 2 дітей перебувають у госпіталі у важкому стані. Ще одна дитина одужує вдома.



В Австралії загинули 6 дітей, ще 3 – серйозно травмовані / Фото ABC News

Як з'ясувалося, для школярів влаштували свято "Великий день". На базі освітнього закладу відбувалися розважальні заходи, облаштували ігрову зону з м'ячами для зорбінгу та надувним батутом.

У святковій події брали участь майже 40 дітей. На момент сильного пориву вітру на батуті перебувало 9 дітей, з яких 6 загинули.

Дорослі, які на момент трагедії перебували у школі, надавали дітям першу допомогу до приїзду медиків. Очевидцям події вдалося зафіксувати, як вітром відносить надувний замок.



Надувний батут підняло вітром у повітря на 10 метрів / Фото з сайту NPR

Поліція розслідує справу

Правоохоронці розслідують обставини трагедії. Зокрема намагаються встановити силу вітру в той день та причину, чому надувний замок відірвало від землі.

За словами місцевого комісара Даррена Хайна, поліція опитує свідків, аналізує навколишнє середовище, погодні умови на момент інциденту. Експерти також збирають та оцінюють усі докази.

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