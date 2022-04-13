Вітер розповсюдив хімічну речовину на околиці Маріуполя та найближчі селища, – Бойченко

Ввечері 11 квітня бійці полку "Азов" повідомили, що на Маріуполь скинули з безпілотника невідому хімічну речовину. За словами мера Вадима Бойченка, отрута розійшлась по околицях міста та найближчих селах.

Бойченко нагадав, що 11 квітня так званий "керівник поліції ДНР" зробив заяву про роботу в Маріуполі для "хімічних військ", аби "викурити українських військових". Це є доказом злочину.

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Росіяни скинули хімічну речовину з допомогою безпілотника

Вони (росіяни – 24 канал) зайшли безпілотником на територію, яка контролюється українськими військовими і скинули невелику кількість речовини, яка вразила наших хлопців. На жаль, на сьогодні ми не зможемо взяти зразки, щоб засвідчити, що це було,

– розповів Бойченко.

Мер наголосив, що вітер розповсюдив цю речовину. Вона дійшла до околиць Маріуполя та сіл Талаківка та Сартана. Місцеві жителі скаржились на погіршення здоров'я та почали покидати свої домівки, які в окупованих населених пунктах. При цьому у псевдореспубліці також засвідчили цю евакуацію.

Дізнайтесь у відео про постраждалих від хіматаки у Маріуполі: