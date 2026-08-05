Під час атаки на Київ стався витік аміаку: чи є загроза для людей

Черговий ворожий удар по Києву 5 серпня призвів до трагічних наслідків та масштабних руйнувань. Серед важливих повідомлень влади було й таке, де мовилося про витік аміаку.

У КМВА наголошують, що загрози для населення немає. Які відомі подробиці, інформує 24 Канал.

Що відомо про витік аміаку у Києві під час обстрілу 5 серпня?

Обстріл Києва балістикою почався приблизно через 20 хвилин після півночі 5 серпня. Монітори нарахували приблизно три десятки ракет, які запускала російська армія. Пізніше столицю атакували й реактивні БпЛА.

Згодом, о 01:30, міський голова Віталій Кличко написав у соціальних мережах, що у Голосіївському районі внаслідок влучання у нежитлову забудову стався витік аміаку. Уточнені дані з'явилися у повідомлення КМВА через годину.

З'ясувалося, що уламки ворожої цілі пошкодили систему, де зберігалося близько 300 літрів речовини. У міській військовій адміністрації запевнили, що витік уже локалізували, і загрози для населення немає.

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Які загалом наслідки атаки на Київ?

Наслідки чергового удару по столиці виявилися особливо важкими для кількох районів міста. У Києві зафіксували щонайменше 7 локацій із пошкодженнями у Голосіївському, Оболонському, Деснянському та Святошинському районах.

Унаслідок атаки є пошкодження житлових будинків, а також спалахнули пожежі у складських приміщеннях. На жаль, загинула жінка, ще понад десять людей дістали поранення.

Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами зруйнованих будівель у Голосіївському районі можуть залишатися люди.