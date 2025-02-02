Маск звинуватив USAID у фінансуванні лабораторії у Китаї, звідки був витік COVID-19

Ілон Маск звинуватив USAID у фінансуванні китайської лабораторії, звідки, як стверджують у США, вийшов коронавірус. Пізніше стало відомо, що у соцмережі Х зникла сторінка цього американського агентства.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Ілона Маска у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. До цього Дональд Трамп призупинив всі міжнародні програми USAID, в тому числі й в Україні.

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Що написав Маск про USAID та COVID-19

Ілон Маск перепостив допис стороннього блогера про те, що USAID нібито вклало 53 мільйони доларів США в організацію EcoHealth Alliance, яка потім буцімто використала ці кошти "для підтримки досліджень щодо придбання функцій коронавірусів у лабораторії в Ухані".

Чи знаєте ви, що USAID, використовуючи ваші податкові гроші, фінансувало дослідження біологічної зброї, включно з COVID-19, внаслідок яких загинули мільйони людей?

– написав Маск.

У повідомленні блогера також мовилося, що агентство "неодноразово пов'язували з розвідувальною діяльністю", а його колишній директор Джон Гілліган визнавав, що агентство "було пронизане зверху до низу людьми з ЦРУ".

Як нібито пояснював Гілліган, "ідея полягала в тому, щоб впровадити агентів у кожен вид діяльності, яку ми вели за кордоном: урядова, волонтерська, релігійна, будь-яка".

Крім того, там сказано, що "USAID було пов'язане з переворотами на Гаїті, Україні, Єгипті та інших країнах".

Окремо Ілон Маск також заявляв, що USAID – "це кримінальна організація", "зло", "зміїне гніздо ліворадикальних марксистів, які ненавидять Америку", а також додавав, що агентство "має померти".

Маск почав інформаційну кампанію проти USAID / Скриншоти 24 Каналу

Сторінки USAID в соцмережі Х більше немає

Пізніше стало відомо, що офіційної сторінки агентства USAID у соцмережі Х, власником якої є Ілон Маск, більше немає. На цій сторінці був майже 1 мільйон підписників.



Сторінки USAID у соцмережі Х більше немає / Скриншот 24 Каналу

Наразі достеменно невідомо, чи сторінку заблокували, чи взагалі видалили із цієї соціальної мережі. Водночас сторінка USAID Ukraine у соцмережі Х все ще працює.

До слова, журналісти Reuters пишуть, що у Білому домі розглядають можливість скорочення USAID та передачі агентства під контроль Держдепу США. Внаслідок цього, ймовірно, відбудуться "драматичні наслідки для глобальної рятувальної допомоги від найбільшого у світі донора".