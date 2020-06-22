Нафтопродукти із затонулого біля берегів Одеси танкера "Делфі" розлилися на площу у 400 квадратних метрів. Місцевий пляж "Дельфін" вже закрили для відвідувачів, там не можна купатися.

Про це повідомила виконувачка обов’язків директора департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міськради Валентина Дацюк, передає УНІАН.

Раніше Біля одеського пляжу із затонулого танкера "Делфі" вилилося паливо: фото

Розлив плями нафтопродуктів – до 400 метрів квадратних. На щастя, вона не вийшла за межі траверсів пляжу, який обмежений для купання,

– наголосила вона.

За словами Дацюк станом на 22 червня ситуація є нормальною. Пляму вдалося локалізувати за допомогою сорбенту.

Вона додала: погіршення ситуації з танкером було прогнозованим. Воно пов'язане з підвищенням температури повітря і морської води. Після аварії судна у 2019 році перевищення гранично допустимої концентрації нафтопродуктів у воді не фіксувалося (за винятком безпосередньо дня аварії) до поточного червня.

Коли "Делфі" нарешті заберуть з узбережжя

За словами еколога, раніше влада наполягала на тому, щоб "Делфі" забрали з узбережжя до кінця березня 2020 року.

"На жаль, цього не сталося ... І з початку червня фіксувалися факти перевищення допустимої концентрації нафтопродуктів у воді в 2 рази, в 3,5 рази", – повідомила Дацюк.

За її даними, власник поки що не відмовився від обіцянки забрати судно з узбережжя до 25 червня. Зараз розроблений відповідний план заходів, який перебуває на узгодженні в Адміністрації морських портів України.

Попри те, що пляж, навпроти якого стоїть "Делфі", закрили, туди все ж навідуються порушники. Вони минають загорожу та йдуть відпочивати на пляж.

Після цього узгодження буде розроблений графік підйому судна.



Порушники на пляжі "Дельфін" / Фото "Думська"

Аварія танкера "Делфі": коротко