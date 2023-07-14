Під Єкатеринбургом стався потужний витік ядерного палива: є загиблий

У Росії 14 липня стався потужний витік ядерного палива. Інцидент стався в Новоуральську на Уральському електрохімічному комбінаті під Єкатеринбургом.

РосЗМІ повідомили, що сталася розгерметизація контейнера. Його об'єм становив один кубометр з гексафторидом урану, інформує 24 Канал. Це сталась близько о 07:13 за київським часом.

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За даними росЗМІ, внаслідок інциденту загинула одна людина. Деталей наразі не розкривають. Загалом після витоку ядерного палива обстежити планують сотню людей. Місцевих жителів просять не піддаватися паніці.

Що каже "Росатом"

Тим часом пресслужба Росатому традиційно видала, що все – "під контролем". Персонал цеху начебто оперативно встигли евакуювати. На місці інциденту начебто проводять санітарну обробку.

Окрім того, у Росатомі наголосили, що радіаційна обстановка – начебто у нормі. Місцевих жителів заспокоюють, що нібито "жодної небезпеки немає". Причини інциденту наразі встановлюють.

Пресслужба Росатому вже заявила, що Уральський електрохімічний комбінат працює у штатному режимі. РосЗМІ повідомляють про загиблого. Тим часом у Росатомі вирішили піти улюбленим шляхом "потерь нет" та заявили про постраждалого.