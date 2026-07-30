Віткофф і Кушнер, імовірно, відвідають Київ у другій половині серпня, – ЗМІ

Спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, ймовірно, відвідають Київ у другій половині серпня під час заходів до 35-ї річниці Незалежності України.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Вашингтоні Алекс Рауфоглу з посиланням на два джерела, знайомі з планами візиту.

Що відомо про візит Віткоффа і Кушнера до України?

Раніше видання Financial Times писало, що після зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Білому домі 28 липня спеціальний представник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф і колишній старший радник президента США Джаред Кушнер погодилися вперше відвідати Київ у межах зусиль із припинення війни.

У Вашингтоні офіційно майбутній візит поки не підтверджували.

Водночас це буде їхня перша поїздка до України.

Варто також зазначити, що від початку президентства Трампа у січні 2025 року Віткофф і Кушнер уже неодноразово відвідували Москву.

Нагадаємо, що 22 липня президент Зеленський мав телефонну розмову з Віткоффом і Кушнером. Вони могли говорити про нові ідеї, як перезапустити дипломатію. Але інших деталей щодо змісту цих перемовин наразі не повідомлялося.