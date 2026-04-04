Віткофф і Кушнер можуть приїхати до Києва після Великодня, – Буданов
- Представники Дональда Трампа планують відвідати Київ після православного Великодня для обговорення гарантій безпеки США.
- Наразі також постає питання призупинення українських ударів по нафтовій інфраструктурі Росії з огляду на ситуацію на Близькому Сході.
Американська делегація невдовзі може прибути в Україну. Стів Віткофф та Джаред Кушнер планують відвідати Київ невдовзі після православного Великодня, який цього року припадає на 12 квітня.
Про таке в інтерв'ю для Bloomberg розповів голова Офісу Президента Кирило Буданов.
Актуально Без згадки про Україну: Білий дім подав проєкт рекордного бюджету США на 2027 рік
Що відомо про запланований візит представників США в Київ?
Головне питання для України – гарантії безпеки США в разі потенційної мирної угоди з Росією. Саме це питання порушуватиметься на подальших переговорах.
Перед цим спецпредставник Віткофф і зять Трампа Кушнер уже неодноразово відвідували Росію для зустрічей із Володимиром Путіним.
Водночас їхній можливий візит до України стане першим. До того ж Володимир Зеленський раніше запрошував американських переговірників приїхати в Київ, однак точних строків не називав. Також, за словами Буданова, до складу делегації може долучитися сенатор-республіканець Ліндсі Грем.
Ми давно визначили, чого хочемо. Я думаю, що це буде реалізовано найближчим часом. Що буде далі, це інше питання. Але щодо гарантій безпеки ми точно досягли прогресу – ми вже просунулися вперед,
– сказав Буданов.
Водночас, за його словами, закордонні партнери просили Україну тимчасово призупинити регулярні удари по російських нафтопереробних заводах через зростання світових цін на нафту та паливо на тлі війни в Ірані, яка триває шостий тиждень.
Буданов заявив, що питання вирішується дипломатично, і висловив оптимізм щодо можливого швидкого завершення конфлікту в регіоні Перської затоки. Деталей, втім, він не надав.
Нагадаємо, що 1 квітня Україна провела переговори в дистанційному форматі саме з Віткоффом і Кушнером, а також Ліндсі Гремом. Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус переконаний, що це свідчить про увагу Вашингтона до російсько-української війни, попри загострення на Близькому Сході.
Чи можливе перемир'я на Великдень?
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита до великоднього перемир'я, яке могло б стати першим кроком до тривалого миру. Натомість Росія діє інакше.
Позицію України пояснив радник ОП Михайло Подоляк. За його словами, Київ готовий призупинити активні бойові дії, але не піде на вимоги Росії, які суперечать Конституції, суспільній згоді та міжнародному праву, зокрема щодо передання територій, що залишаються під контролем України.
Водночас військовий експерт Павло Нарожний попереджає, що Росія може використати перемир'я для перегрупування сил і підготовки нових атак, зокрема перекидання "Шахедів" на пускові позиції.