На зустріч з Путіним: спецпредставники Трампа прилетіли до Москви

Спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер 12 листопада прибули до Москви на переговори з Володимиром Путіним. Одразу після зустрічі в Кремлі американські перемовники вирушать до Володимира Зеленського.

Як повідомили російські медіа, літак з американською делегацією приземлився в аеропорту "Внуково".

Що відомо про прибуття американців до Москви?

На летовищі посланців зустрів спецпредставник президента Росії Кирило Дмитрієв.



Зустріч американців з Дмитрієвим у Москві / Росмедіа

Візит переговорників відбувається одразу після завершення дводенних тристоронніх консультацій між делегаціями України, США та Росії в Абу-Дабі.

Американська сторона планує безпосередньо обговорити з лідерами двох держав питання, які порушувалися під час переговорного процесу в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Кортеж американців у Москві: дивіться відео росмедіа

Підсумки тристороннього раунду в Абу-Дабі

За результатами зустрічей в ОАЕ учасники висловили стриманий оптимізм щодо темпів діалогу. Зокрема, глава російської делегації Володимир Мединський зазначив, що сторони "приблизилися до миру".

Водночас представник української делегації Давид Арахамія наголосив на наявності чітких перспектив для досягнення домовленостей. За його словами, наразі зафіксована "хороша динаміка", яка дає змогу вийти на підписання угоди до Нового року.

Джаред Кушнер також назвав дискусії непростими та змістовними, зауваживши, що переговорники побачили нові можливості для подальшого врегулювання.

Позиція Києва та очікування від візиту

Після завершення консультацій у Москві американські представники вирушать до Дубліна, де запланована особиста зустріч із президентом України.

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в Ірландії підкреслив, що Київ розраховує отримати від посланців чітку реакцію Кремля на гуманітарні ініціативи та безпекові пропозиції.

Зокрема, під час переговорів порушувалися питання масштабного обміну полоненими за формулами "1000 на 1000" або "1200 на 1200", енергетичного перемир'я та припинення вогню на морі.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, українська сторона очікує почути результати обговорення цих пунктів із російським керівництвом, про що раніше детально писали в матеріалі про те, як Володимир Зеленський поділився очікуваннями від поїздки американських переговорників.

Крім того, на порядку денному залишається потенційна організація тристоронньої зустрічі безпосередньо на рівні лідерів держав.