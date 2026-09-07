США готові до нового раунду переговорів після візиту Кушнера та Віткоффа до Києва, – ЗМІ

Сполучені Штати Америки готові провести новий раунд перемовин за участю України та Росії, щоб продовжити дипломатичну роботу спецпосланців Дональда Трампа. Найближчими тижнями у Вашингтоні проаналізують підсумки зустрічей у Києві та розроблять детальний план подальших дій.

Про це високопоставлений представник адміністрації США повідомив виданню "Радіо Свобода".

Що відомо про подальші плани США?

Американська сторона прагне зберегти динаміку дипломатичного процесу та продовжити роботу з того місця, де зупинилися Джаред Кушнер і Стів Віткофф під час останніх зустрічей. Потенційно корисною нагодою для подальших контактів у Вашингтоні вважають майбутнє засідання Генеральної Асамблеї ООН.

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Про можливе швидке оголошення тристоронньої зустрічі між Україною, США та Росією на пресконференції в українській столиці говорили й самі американські посланці. Водночас видання Axios із посиланням на власні джерела зазначало, що Кушнер і Віткофф розраховують досягти перелому у війні ще до настання цієї зими.

Попри прагнення американських перемовників досягти швидких результатів, реальний перебіг бойових дій залишається складним. Перебуваючи у Києві, Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що ситуація поки має такий вигляд, що війна буде тривати взимку.

Візиту спецпосланців до України передували понад тригодинні консультації у Москві з Володимиром Путіним. Вже наступного дня спецпредставники США провели в Києві три раунди перемовин, до яких долучилися радники з національної безпеки Німеччини, Франції та Великої Британії.

Стів Віткофф зауважив, що передав українській стороні нові ідеї, які раніше обговорювали у Москві. У той самий час українське керівництво порушило не лише питання завершення війни, а й деталі повоєнного відновлення та зміцнення протиповітряної оборони.

Нагадаємо, напередодні візиту до Києва, посланці Трампа відвідали Москву, де провели перемовини з російським диктатором. Спецпредставник президента США Джаред Кушнер назвав зустріч із Володимиром Путіним у Москві "дуже конструктивною та змістовною". За його словами, сторони обговорили нові ідеї щодо тривалого миру та подальших переговорів, а США сподіваються на прогрес у цьому процесі.

Зазначимо, Зеленський розповів, що під час перемовин сторони обговорили підготовку України до можливої війни взимку, зокрема посилення ППО, підтримку енергетики та можливість використання американського LNG. Київ також розраховує на формування окремого "зимового пакета" допомоги від партнерів.